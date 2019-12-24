Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler
Haberler » Güncel » Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler - Haber

Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

Siirt'te trafiğe aldırış etmeden motosiklet üzerinde hareketler yapan bir kişi, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

24.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:33
Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

'te trafiğe aldırış etmeden üzerinde hareketler yapan bir kişi, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.


Siirt 'de bir motosiklet sürücüsü, hiçbir güvenlik önlemi almadan motorun üzerine çıktı. Motosikletin üzerine çıkıp ayak dansı yapan sürücü hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.


Yaşanan anlar, motosikletin arkasından seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler