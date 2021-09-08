Minibüsten çay çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı
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Minibüsten çay çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Siirt'te aynı minibüsten iki farklı tarihte çay çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli tutuklandı.

Siirt'te aynı minibüsten iki farklı tarihte çay çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki farklı tarihte aynı minibüsten 35 kilogram çay çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden F.A. olduğunu belirlediği zanlıyı yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Minibüsten çay çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı
Minibüsten çay çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı
Minibüsten çay çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı
Minibüsten çay çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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