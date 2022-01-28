Siirt'te minibüs ile otomobil çarıştı: 4 yaralı

KURTALAN, SİİRT (İHA) - Siirt'in Kurtalan ilçe girişinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt- Kurtalan karayolu, Kurtalan ilçe girişinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerin isimleri öğrenilemeyen kazada 4 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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