Siirt'te minibüs ile otomobil çarıştı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te minibüs ile otomobil çarıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te minibüs ile otomobil çarıştı: 4 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçe girişinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KURTALAN, SİİRT (İHA) - Siirt'in Kurtalan ilçe girişinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt- Kurtalan karayolu, Kurtalan ilçe girişinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerin isimleri öğrenilemeyen kazada 4 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te minibüs ile otomobil çarıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kurtalan, Minibüs, Siirt, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title