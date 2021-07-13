Siirt'te minibüs devrildi: 3 yaralı
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Siirt'te minibüs devrildi: 3 yaralı

Siirt'te minibüs devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt-Eruh karayolunda seyir halindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Siirt-Eruh karayolunda seyir halindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt-Eruh karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte araç içerisinde bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te minibüs devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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