Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Siirt'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

21.09.2019 13:19
Siirt'te minibüs devrildi: 2 yaralı

Siirt'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Şirvan karayolunda meydana geldi. Gazi Erbek yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Gazi ile Emine Erbek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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