Siirt'te minibüs devrildi: 1 yaralı
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Siirt'te minibüs devrildi: 1 yaralı

Siirt'te minibüs devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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