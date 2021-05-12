Siirt'te Millet Bahçesi yapımına başlandı
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Siirt'te Millet Bahçesi yapımına başlandı

Siirt'te Millet Bahçesi yapımına başlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak Millet Bahçesinin inşasına başlandı.

Siirt'te, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak Millet Bahçesinin inşasına başlandı.

İl Özel İdaresi kontrollüğünde ihalesi yapılarak yüklenici firmaya yer teslimi yapılan proje, eski Siirt Devlet Hastanesinin de içinde bulunduğu 26 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

Geçen hafta başlanan ve 14 Ekim'de bitirilmesi planlanan, tahmini bedeli 3 milyon 750 bin lira olan projede, yeşil alan, kafe, çocuk oyun grubu, yürüyüş alanın yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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