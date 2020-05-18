Siirt'te mezarlık ziyareti ve toplu bayramlaşma yasaklandı Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesi ve bayramda mezarlık ziyaretleri ile toplu bayramlaşma yasaklandı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesi ve bayramda mezarlık ziyaretleri ile toplu bayramlaşma yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca birtakım kararlar alındığı belirtildi.

Ramazan Bayramı'nda il genelinde toplu bayramlaşmalar ile arife ve bayram sabahı il ve ilçelerdeki mezarlık ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde berber, güzellik merkezleri ve kuaförlere gelen müşterilerin bilgileri, adı ve soyadı, telefon numarası, geldiği tarih ve saat kayıt altına alınacak. Siirt'te LGS'ye girecek 8. sınıf ile YKS'ye girecek 12. sınıf isteyen öğrenciler, idarenin sosyal mesafe kuralına uymaları koşuluyla 1 Haziran'dan itibaren velilerinin onayı ile okullarında eğitime başlayabilir. YKS'ye girecek öğrenciler, 18 Mayıs-26 Haziran arasında açık bulundurulacak olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. kimlik kartı başvurusu ile sınırlı olmak üzere, sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek koşuluyla vasisinin eşliğinde 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak."

Kaynak: AA