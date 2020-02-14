Siirt'te meyve yüklü tır devrildi: 1 yaralı

14.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:45

Siirt'in Baykan ilçesinde kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan-Kozluk arasında bulunan Çayhanı köyü mevki'inde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AL 738 plakalı meyve yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA