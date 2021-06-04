Siirt'te metruk binalar yıkıldı
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Siirt'te metruk binalar yıkıldı

Siirt'te metruk binalar yıkıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te metruk binalar yıkıldı.

Siirt'te metruk binalar yıkıldı.

Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi üzerine Ulus ve Ülkü mahallelerinde tehlike oluşturan metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde çalışmaları yürüten ekipler, güvenlik önlemlerinin ardından yıktırılan alandaki enkazı temizledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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