Siirt'te metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor
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Siirt'te metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor

Siirt'te metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık oluşturan metruk binalar, Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından bir bir yıkılıyor.

Siirt'te uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık oluşturan metruk binalar, Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından bir bir yıkılıyor.

Siirt Belediyesi, il genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde ve zabıtanın güvenlik önemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkım öncesinde, gerekli prosedürler tamamlanıyor ve yıkım gerçekleştiriliyor. Siirt Belediyesi ekipleri son olarak Ulus ve Ülkü mahallelerinde metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi. Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte tehlike arz eden tüm metruk binaların yıkılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikayetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz" denildi. - SİİRT

Siirt'te metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor
Siirt'te metruk binalar huzur ve güvenlik için yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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