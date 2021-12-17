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Siirt'te metruk binadaki şahsın üzerinden eroin çıktı

Siirt'te metruk binadaki şahsın üzerinden eroin çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te metruk bir binada üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te metruk bir binada üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Dumlupınar Mahallesi 410. Sokak'ta metruk bir binada yapılan aramada M.S. isimli şahsa ait 10 gram eroin ve 3 paket halinde 10 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - SİİRT

Siirt'te metruk binadaki şahsın üzerinden eroin çıktı

Siirt'te metruk binadaki şahsın üzerinden eroin çıktı

Siirt'te metruk binadaki şahsın üzerinden eroin çıktı

Siirt'te metruk binadaki şahsın üzerinden eroin çıktı

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