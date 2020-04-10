Siirt'te meslek lisesi dezenfektan üretti Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla artan talebi karşılamak için dezenfektan üretimine başladı.

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla artan talebi karşılamak için dezenfektan üretimine başladı.

Okulun Kimya Teknolojileri Bölüm öğretmenleri tarafından 5'er litrelik bidonlarda üretilen dezenfektanlar ildeki kamu kurumlarının ihtiyacını karşılayacak.

Okul müdürü Sevda Onay, artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için ham madde sıkıntısını aşarak üretime başladıklarını belirtti.

İlk etapta yüzey dezenfektanı, sonraki aşamada ise sıvı sabun,el dezenfektanı ve kolonya üreteceklerini belirten Onay, şunları kaydetti:

" Başta kamu kurumları olmak üzere piyasada artan dezenfektan ihtiyacını karşılamak için geçen hafta ham madde sıkıntısını aşarak altyapı çalışmalarını tamamladığımız okulumuzda günlük 3 ile 6 ton kapasite ile üretime başladık. Sonraki süreçte bu miktarı çeşitlendirerek dezenfektanın yanında sıvı sabun, el dezenfektanı ve kolonya da üretmeyi planlıyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, ziyaret ettiği okulda üretim yapan öğretmenleri kutladı.

Kaynak: AA