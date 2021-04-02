Siirt'te merkez ve köy camilerinde teravih kılınabilecek
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Siirt'te merkez ve köy camilerinde teravih kılınabilecek

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te merkez ve köy camilerinde teravih kılınabilecek

Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı merkez ve köy camilerinde teravih namazı kılınabilecek.

Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı merkez ve köy camilerinde teravih namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.

Buna göre, Ramazan ayı boyunca tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla merkez Hamza Aras Camisi'nde hatimle teravih, ibadete açık olan bütün merkez ve köy camilerinde teravih namazı kılınabileceği ve mukabele okunabileceği, vatandaşların talepte bulunması halinde Hamza Nazlıer Camisi'nde itikafa girmek isteyenlere izni verilmesi kararı alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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