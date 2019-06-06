Siirt'te merdivenden düşen çocuk ağır yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde merdivenden düşen 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinin Bölüktepe köyündeki evlerinin merdiveninden dengesini kaybederek düşen 6 yaşındaki Emin Şener, ağır yaralandı.
Şener, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Minik Ecrin'in üvey amcası "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi" diyen bir şahıs tarafından darbedildi