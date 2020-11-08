Siirt'te menengiç kahvesine ilgi artıyor
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Siirt'te menengiç kahvesine ilgi artıyor

08.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:30
Siirt'te menengiç kahvesine ilgi artıyor

Siirt'te menengiç kahvesine ilgi artıyor.

Siirt'te menengiç kahvesine ilgi artıyor.

Kentte doğal ortamda yetişen yabani fıstıktan yapılan menengiç kahvesi kendine has aroması, kafeinsiz lezzetiyle son dönemde tüketilen favori içeceklerin başında geliyor.

Siirt'te bazı işletmeler, talebi karşılamak için iş yerlerinde menengici kavurup, kahve makinesinde öğüterek kahve haline getiriyor.

Lise Caddesinde işletme sahibi Aykut Özavcı, dağlık alandaki yabani ağaçlardan elde edilen menengici satın alarak iş yerlerinde kahve haline getirdiklerini söyledi.

Menengiç kahvesinin kafein içermediği için yoğun talep gördüğünü dille getiren Özavcı, "İş yerinde kavurduktan sonra makinede toz kahve haline getiriyoruz. Bir kısmını talep üzerine kavanozlarda satıyoruz. Bu dönemde menengiç kahvesine yoğun bir talep var." dedi.

Üretici Eyüp Sıtkı da sonbaharda ağaçlardan toplanan ürünün taneleri kurutulduktan sonra kavrularak öğütüldüğünü belirtti.

"Siirt'te daha önce çok sayıda yabani menengiç ağacı vardı. Zamanla çoğu aşılanarak fıstığa dönüştürüldü. Bölgede hala epeyce meyve veren ağaç var. Bir kısmı kuru yemişlik olarak tüketilirken kalanlar da kahve yapımında kullanılıyor." diyen Sıtkı, kafelerde en çok menengiç kahvesi tüketildiğine tanık olduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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