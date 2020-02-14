Siirt'te mazot yüklü kamyon devrildi, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu
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Siirt'te mazot yüklü kamyon devrildi, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde karşı yönden gelen araca yol vermek için sağa yanaşan mazot yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

14.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:46
Siirt'te mazot yüklü kamyon devrildi, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

'in ilçesinde karşı yönden gelen araca yol vermek için sağa yanaşan mazot yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü araçtan atlayarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Yalkaya köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada sürücü araçtan atlayarak kurtuldu. Sürücünün vermesiyle olay yerine gelen çeki tarafından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - SİİRT

Kaynak: İHA
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