Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
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Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu

Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu
04.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:57

Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu (2)DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDISiirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde mayına basarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş için uğurlama töreni düzenlendi.

Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu (2)

DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde mayına basarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş için uğurlama töreni düzenlendi.

3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan törene Vali Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Fevzi Kanasarı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehidin yakınları, kurum amirleri, askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı.

Şehit Gündeş'in Türk bayrağına sarılı naaşının alana getirilmesiyle başlayan törende, saygı duruşunda bulunup, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua edildi. Vali Ali Fuat Atik, şehidin ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunmasıyla tören son bulurken, şehit Gündeş'in cenazesi toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Kahramanmaraş'a dualar eşliğinde uğurlandı.

Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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