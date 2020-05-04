Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu

Siirt'te, mayına basan asker şehit oldu (2)DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDISiirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde mayına basarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş için uğurlama töreni düzenlendi.