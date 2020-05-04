Siirt'te mayına basan asker şehit oldu
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Siirt'te mayına basan asker şehit oldu

Siirt'te mayına basan asker şehit oldu
04.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:55

Siirt'te mayına basan asker şehit oldu Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Hık tepe bölgesinde emniyet almak amacıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında mayına basan bir asker şehit oldu.

Siirt'te mayına basan asker şehit oldu

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü Hık tepe bölgesinde emniyet almak amacıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında mayına basan bir asker şehit oldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi Doğan köyünde konuşlu olarak bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı 3'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığınca bugün Hık tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla keşif ve gözetleme faaliyetinin icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında 1 kahraman askerimiz, eski olduğu değerlendirilen mayına basmak suretiyle ayaklarından yaralanmıştır. Yaralı personel, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığından havalanan S-70 tipi helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevki sağlanarak tedavisi sırasında hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Siirt'te mayına basan asker şehit oldu

Kaynak: İHA

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