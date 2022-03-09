Siirt'te marketlere eş zamanlı 'fiyat ve etiket' denetimi

SİİRT (İHA) - Siirt İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde kentte faaliyet gösteren bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak sıvı yağ satışı olup olmadığı etiket ve fahiş fiyat artışı denetimleri yapıldı.

Kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerdeki ürünlerin fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığına yönelik denetimler, İl Ticaret Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde, başta sıvı yağ olmak üzere gıda ürünleri ve temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, sıvı yağ ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Ramazan Bozkurt, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar da denetimlerin sürmesini istediklerini belirterek, denetimlerden duydukları memnuniyeti ifade etti. - SİİRT