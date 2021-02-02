Siirt'te marketlerde fiyat denetimi yapıldı
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Siirt'te marketlerde fiyat denetimi yapıldı

02.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:44
Siirt'te marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Siirt'te marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Siirt'te marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, il genelinde marketlerde temel gıda ürünlerinde denetim yaptığı, denetimlerde ürünlerin fiyatı ve etiket kontrolleri, işletmelerde satışa sunulan ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farkların incelendiği bildirildi.

Denetimlerde haksız fiyat artışı olduğu değerlendirilen firma ve ürünler ile ilgili tutanak ve belgelerin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 lira ile 109 bin 110 lira arasında idari ceza uygulanacak. Vatandaşlar haksız fiyat artışlarına yönelik tespit ve şikayetlerini 'ALO 175 Tüketici Hattı'na veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilir. Başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakından takip edilerek, denetimlere devam edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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