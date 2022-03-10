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Siirt'te marketlerde denetim yapıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te marketlerde denetim yapıldı

Siirt'te marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyata ilişkin denetimler sürüyor.

SİİRT (AA) - Siirt'te marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyata ilişkin denetimler sürüyor.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok kontrolü yaptı.

Marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını inceleyen ekipler, depoları da kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt Belediyesi, Ticaret, Zabıta, Siirt, Güncel, Haberler

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