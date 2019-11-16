16.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:47

- Siirt'te Manuş Baba konseri

SİİRT - Siirt'te düzenlenen "2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali"ne katılan Manuş Baba konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Siirt Valiliği, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı ortak işbirliğiyle düzenlenen festival 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

Festivalde konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kadim bir medeniyeti barındıran Siirt'te düzenlenen film festivaliyle vatandaşların sanatla buluştuğunu söyledi.

Atik, yazar, yönetmen ve senarist ve oyunculardan oluşan sanatçı topluluğunun Siirt'te gençlerle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin yapımında emeği geçen AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da festivalin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Çeşitli kategorilerinde yarışmaya katılan 435 kısa film arasından finale kalan 4 yarışmacıya ödülleri verildi. Etkinliğe çok sayıda sanatçı ve vatandaş katıldı.

Etkinlikte konser veren Manuş Baba seslendirdiği parçalar gençleri coşturdu.

Kaynak: İHA