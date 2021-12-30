Siirt'te manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti - Haberler
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Siirt'te manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti

Siirt'te manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt kent merkezinde trafiğe kapalı caddede manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti.

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde trafiğe kapalı caddede manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti.

Olay, kent merkezi Hz.Fakirullah (Güres) Caddesinde meydana geldi. 56 AJ 489 plakalı minibüs sürücüsü, trafiğe kapalı olan caddede manevra yapmak isterken orta kesimde bulunan ışık panolarının yer aldığı bölüme girince çökme meydana geldi. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağırılan çekici, uzun uğraşlar sonucu minibüsü bulunduğu yerden çıkardı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti

Siirt'te manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti

Siirt'te manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti

Siirt'te manevra yapan minibüs ışık panosunu çökertti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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