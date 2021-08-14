Siirt'te mahalle bekçileri, caminin klima motorunu çalışan hırsızları suçüstü yakaladı
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Siirt'te mahalle bekçileri, caminin klima motorunu çalışan hırsızları suçüstü yakaladı

Siirt'te mahalle bekçileri, caminin klima motorunu çalışan hırsızları suçüstü yakaladı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, caminin klima motorlarını çalan 2 hırsızı suçüstü yakaladı.

Siirt'te görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, caminin klima motorlarını çalan 2 hırsızı suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinin bahçesine giren 2 şüpheli, caminin klima motorlarını çalmak istedi.

Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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