Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
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Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı

Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU - Haberler | Güncel

SİİRT İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

SİİRT İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Misli Com. 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti. Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı. Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.


Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı
Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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