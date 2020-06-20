Siirt'te LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Sabah erken saatlerde velileri ile sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra görevliler tarafından verilen maskeleri taktı.

Velilerin alınmadığı okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler daha sonra sınava girecekleri sınıflara alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, merkez ve 6 ilçede 142 merkezde yapılan sınava 10 bin 160 öğrenci için sınav giriş belgesi hazırlandığını, Kovid-19 olan 5 öğrenci de ayrı okulda sınava girdiğini söyledi.

Kaynak: AA