Siirt'te kütüphane istatistikleri açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü Ercüment Toka, Siirt'te 6 kütüphanede 84 bin 237 kitap bulunduğunu belirtti.

Kütüphanelerde kayıtlı üye sayısının 21 bin 17 olduğunu aktaran Toka, "Kütüphaneden yararlanan kullanıcı sayısı 195 bin 981 kişidir. Ödünç verilen materyal sayısı 85 bin 193'tür. Siirt'te 153 örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinde ise 154 bin 999 kitap mevcut olup 476 süreli yayın takip edilmektedir." dedi.

Kaynak: AA