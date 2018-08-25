Siirt'te Kurbanlık Et İzdihamı

Siirt'te maddi durumu yetersiz vatandaşlara kurbanlık et dağıtımında izdiham yaşandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi tarafından dağıtılan kurbanlık etlerden alabilmek için sabahın erken saatlerinde Kurtalan Caddesi'ndeki müftülük binası önünde toplanan vatandaşlar, izdihama neden oldu. Tüm uyarılara rağmen itiş kalkışmaların yaşandığı alanda bekleyen vatandaşlar kapıları zorlayarak polise zor anlar yaşattı. Kadınlar, dağıtılan kurbanlık etlerden alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Organizasyon eksikliği nedeniyle kötü görüntülerin ortaya çıkması, tepkilere neden oldu. - SİİRT