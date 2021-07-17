Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak için tüm tedbirleri aldığı bildirildi.

Kurbanlık satışının sadece Gökçebağ yolundaki canlı hayvan pazarında yapılacağı, belirlenen yer dışında satışına izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları veteriner kontrolünde yapılmaktadır. Komisyonca belirlenen kararla canlı hayvan pazarı, Kooperatif Mahallesi oto yıkama alanı ve Doğan Mahallesi E Tipi Cezaevi arkası kesim yerleri olarak belirlendi. Kötü görüntülerin yaşanmaması için kurbanlık hayvanların caddelerde, sokaklarda, parklarda, apartman ve dükkan önlerinde kesilmesine izin verilmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz