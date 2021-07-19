Siirt'te Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında emniyet kemeri ve alkol denetimi yapıldı
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Siirt'te Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında emniyet kemeri ve alkol denetimi yapıldı

Siirt'te Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında emniyet kemeri ve alkol denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te trafik ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında emniyet kemeri ve alkol denetimi yapıldı.

Siirt'te trafik ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında emniyet kemeri ve alkol denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hükümet Caddesi Saat Kulesi kavşağında denetim gerçekleştirdi.

Araçları durduran ekipler, sürücülere alkol kontrolü yaptı.

Trafik kurallarını hatırlatan ekipler, yolculuk boyunca emniyet kemerlerinin takılması ve aşırı hızdan kaçınılması uyarısında bulundu.

Denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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