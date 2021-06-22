Siirt'te küçük ölçekli işletmelere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te küçük ölçekli işletmelere destek

Siirt'te küçük ölçekli işletmelere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siirt'te KOSGEB, pandemide etkilenen imalatçı işletmeler için yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Siirt'te KOSGEB, pandemide etkilenen imalatçı işletmeler için yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.

KOSGEB, pandemiden etkilenen imalat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak başlattığı Hızlı Destek Programında ikinci başvuru dönemine geçti. Faizsiz geri ödemeli mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin liraya kadar küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. Bu yeni aşamada programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel AR-GE sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam genişletildi.

Başvuru koşullarında değişiklik yapılan yeni etabın, 21 Haziranda başlayacağı ve 9 Temmuza kadar devam edeceği duyuruldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Sinan Çetin İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te küçük ölçekli işletmelere destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:47:47. #1.16#

title