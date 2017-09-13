Siirt'te Küçük Çaplı Yangın

Siirt TOKİ konutlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Doğan Mahallesi TOKİ konutlarında bir dairenin salon bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman sakinlerinin yetkililere haber vermesiyle olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bir kadın, 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. - SİİRT