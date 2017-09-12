Siirt'te Köylülerin Varilden Sızan Klor Gazından Etkilenmesi

Siirt'in Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısından etkilenenlerin sayısının 135'e olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde olayın öğrenilmesiyle Aktaş köyünde gerekli tedbirlerin alındığı anımsatıldı. Köyün boşaltıldığı belirtilen açıklamada, olası hırsızlık olaylarına karşı İl Jandarma Komutanlığınca gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.



Açıklamada, yapılan araştırma sonucu söz konusu maddenin içme suyu arıtmasında kullanılan klor gazı olduğunun belirlendiği ifade edildi.



C.Ç, C.C. ve A.K'nın 6 Eylül'de Kurtalan Belediyesine ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdiği, C.Ç.'nin gazı boşaltmak amacıyla klor tankının vanasını açması sonucu köydeki vatandaşların zehirlendiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Her üç şüpheli de gözaltına alınmış ve adli tahkikata başlanılmıştır. Aynı gün saat 00.30 sıralarında Valiliğimizce görevlendirilen iş makinesi ile vatandaşlarımızın zehirlenmesine sebebiyet veren klor tankı bölgeden taşınarak, gerekli kontroller yapılmış ve herhangi bir tehlikeli durumun olmadığının tespit edilmesi üzerine köyde hayat normale dönmüştür."



Açıklamada, olayla ilgili 58'i çocuk 135 kişinin tedavi altına alındığı, 7 aylık bir bebek ile hamile bir kadının Siirt Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tutulduğu kaydedildi.