Siirt'te köylüler pirinç hasadına başladı
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Siirt'te köylüler pirinç hasadına başladı

08.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:59
Siirt'te köylüler pirinç hasadına başladı

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde çiftçiler, dedelerinden kalma yöntemlerle ektikleri pirinç hasadına başladı.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde çiftçiler, dedelerinden kalma yöntemlerle ektikleri pirinç hasadına başladı.

Mayıs ayında geleneksel yöntemlerle ekimi yapılan ve ekim ayında da ilkel yöntemlerle hasadına başlanan pirinç, köylülerin geçim kaynağı oldu. 100 dönüm alanda çeltik hasadına başladıklarını belirten çiftçilerden Muhammet Beydoğan, ektikleri ürünün meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Beydoğan, "Köyümüzde 100 dönüm alan üzerinde 15 ton pirinç hasadı oluyor. Kopardığımız pirinçleri ayıkladıktan sonra yere seriyoruz. Kurutulmasının ardından toplanan pirinçler, çevre illerdeki toptancılara satılıyor. Kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Bu sene verim çok güzel, çok mutluyuz" dedi. - SİİRT

Siirt'te köylüler pirinç hasadına başladı
Siirt'te köylüler pirinç hasadına başladı
Siirt'te köylüler pirinç hasadına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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