Siirt'te KÖYDES yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı Siirt'te Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Siirt'te Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaş memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, ödeneklerin etkin ve verimli kullanılması için köylerin altyapı eksikliklerinin tespit edip yatırım sürecinin titizlikle takip edileceğini belirtti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA