Siirt'te KÖYDES toplantısı düzenlendi Siirt'te KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı düzenlendi.

Siirt'te KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı düzenlendi.

Vali Ali Fuat Atik başkanlığında valilikte gerçekleşen toplantıda, yürütülen projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurumlararası koordinasyonun önemine değinen Atik, tahsis edilen ödeneğin ilçeler bazında yol, ulaşım hizmetleri ile köylerin içme suyu ihtiyacı için karşılanacağını belirtti.

Atik, ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması yönünde kaymakam ve ile ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA