Siirt'te köy çocuklarına ayakkabı ve giyim yardımı yapıldı

Siirt'te köy çocuklarına ayakkabı ve giyim yardımı yapıldı.

Siirt'te hayırseverlerden temin edilen 150 ayakkabı ve 80 elbise, Pervari ve Eruh'un bazı köylerindeki çocuklara dağıtıldı.

Yardımları dağıtan Kadir Özdemir, emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına önümüzdeki aylarda kışlık mont ve bot yardımı yapılacağını da belirten Özdemir, "İlimizde birçoğu esnaf olan hayırseverlerden temin ettiğimiz yardımları köylerde dağıttık. Köydeki çocukların imkanları kısıtlı. Muhtarlar aracılığıyla temasa geçtiğimiz Pervari ve Eruh ilçelerinin köylerinde 230 çocuğun 150'sine ayakkabı geri kalanına giysi dağıttık, tatlı ikram ettik. Bu yardımlarımız devam edecek. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Aileler de yardımlar için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz