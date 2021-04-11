Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı mezra karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı mezra karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı mezra karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi

Siirt'in Baykan ilçesinde bir mezra, 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir mezra, 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Karakaya köyü Eğridere mezrasında 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve yüksek riskli temaslı kişilerin tespit edildiği bildirildi.

Vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla mezrada 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Mezrada, karantina süresince yüz yüze eğitime de ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bülent Ersoy Canan Ergüder
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı mezra karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 23:23:22. #1.15#
title