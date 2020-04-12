Siirt'te Kovid-19'u yenen 8 kişi alkışlarla taburcu oldu Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 8 kişi taburcu edildi.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 8 kişi taburcu edildi.

Siirt Devlet Hastanesinde Kovid-19 tetkikleri pozitif çıkması sonucu tedavi edilen 8 hasta daha sağlığına kavuştu.

Başhekim Nesrin Atiş, yaptığı açıklamada, bugüne kadar en küçüğü 1,5 en büyüğü 68 yaşında olan hastalardan 55'nin şifa bularak taburcu olduğunu söyledi.

Taburcu olanlar arasında hipertansiyon ve şeker hastası ile 8 aylık hamilenin de yer aldığını aktaran Atiş, şunları kaydetti:

"Hastanemizde tedavi altında, 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 77 hasta var. Sağlık ekibinin özverili çalışmasıyla pandemi sürecini hızlı tanı ve tedavi uygulayarak kontrollü şekilde geçirmekteyiz. Hastanemiz bünyesinde tıbbi ekipman ve tedavi ulaşımı ile ilgili ilk günden itibaren herhangi sıkıntı yaşanmıyor."

Alkışlarla taburcu edilen 8 kişi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA