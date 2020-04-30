Siirt'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet eden seyyar satıcıya gözaltı
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Siirt'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet eden seyyar satıcıya gözaltı

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan caddeye girmek isteyen ve polise bıçak çeken seyyar satıcı gözaltına alındı.

Siirt'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet eden seyyar satıcıya gözaltı
30.04.2020 00:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:32

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı bulunan caddeye girmek isteyen ve polise bıçak çeken seyyar satıcı gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesinde bir seyyar satıcı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından iftardan sahura kadar yaya trafiğine kapatılan ve girilmesi yasak olan Güres Caddesi'ne girmeye çalıştı.

Bölgede görevli polis ekiplerinin ikazlarına rağmen caddeye girmek isteyen ve polis memurlarına mukavemet ederek, bıçak çeken seyyar satıcı gözaltına alındı.

Seyyar satıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, resmi kuruluşların açıklamaları dışında yapılan haber ve paylaşımlara itibar edilmemesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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