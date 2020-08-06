Siirt'te Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Siirt'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Siirt ve Batman'da denetim yapıldı.

06.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:05

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Siirt ve Batman'da denetim yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, diğer yetkililer ile Siirt Sabit Semt Pazarı ve Güres Caddesi'ndeki işletmelerde Kovid-19 tedbirlerine yönelik sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Pazar esnafıyla sohbet eden Hacıbektaşoğlu, Sağlık Bakanlığının belirtiği kriterlere herkesin uymasını isteyerek, "Gerçekten çok büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Elimizde en önemli silahımız temizlik, maske ve mesafe. Bu üç kuralı her yerde uygulamalıyız." dedi.

Hacıbektaşoğlu, polis, jandarma ve sağlık ekipleriyle sürekli denetimlerin yapılacağını söyledi.

"Bugüne kadar hem tedbir aldık, hem uyguladık." diyen Hacıbektaşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Epey miktarda ceza uygulandı ama şöyle bir şeyle karşı karşıyayız, bir bıkkınlık ve bir rehavet olmasın, oluşmasın. Evimizde, iş yerimizde, sokakta birbirimizi denetlememiz lazım. Biz hayatı normal yaşayacağız, yaşamak zorundayız. Salgını azaltacağız, azaltmak zorundayız. Çünkü önümüzde okulların açılması var. O nedenle tedbirlerin alındığından emin olmalıyız."

Batman

Batman'da Vali Hulusi Şahin'in de katıldığı denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Ulu Cami mevkisi, Alo Tavşo Pazarı, Gülistan Caddesi ve Elma Sokağı'ndaki iş yerlerimi denetleyen Vali Şahin, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Batman'da da koronavirüsle mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Vali Şahin, "Kent genelinde polis, jandarma, zabıta birimlerimiz yoğun bir denetim yapıyor. Hedefimiz tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman'da da salgının yayılmasını engellemek ve sonbahara daha rahat bir şekilde girmek." ifadesini kullandı.

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

Kaynak: AA

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