Siirt'te Kovid-19 tedbirleri
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Siirt'te Kovid-19 tedbirleri

19.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:35
Siirt'te Kovid-19 tedbirleri

Siirt'te, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin alınan tedbirler açıklandı.

Siirt'te, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin alınan tedbirler açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı kararların alındığı belirtildi.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeteryaların sadece paket servis veya gel-­al hizmetiyle, alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacağı belirtilen açıklamada, kısıtlamaların yarından itibaren uygulanacağı aktarıldı.

"31 Aralık'a kadar sinema salonlarının yeni bir karar alınıncaya kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır. 65 yaş ve üzerindekiler gün içerisinde 10.00 -13.00 saatlerinde, 20 yaş altındakiler ise 13.00 -16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00­-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama 21 Kasım saat 20.00'den 22 Kasım saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek."

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum ve kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT, akaryakıt istasyonları, otel ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin belirtilen günlerde hizmet verebileceği aktarılan açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında esnek mesai yöntemleri uygulamasının devam edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan karara uymayan vatandaşlara ilgili kanun çerçevesinde para cezası verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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