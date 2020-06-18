Siirt'te Kovid-19 tanısı konulan 3 öğrenci sınava ayrı okulda girecek Siirt'te, koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava ayrı okulda girecek.

Siirt'te, koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava ayrı okulda girecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Halk Eğitim Merkezinde şube müdürlerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, il genelinde 10 bin 160 öğrencinin sınava gireceğini söyledi.

Maske ve diğer hijyen malzemelerinin görevliler tarafından dağıtılacağını, velilerin de sınavın yapıldığı okulların bahçesine alınmayacağını bildiren Edip, şöyle konuştu:

"142 merkezde yapılacak sınavda 1779 öğretmen görev alacak. 142 ortaokulu müdürünün olduğu WhatsApp grubu oluşturulmuş olup, gerekli bilgilendirmeler buradan yapılmaktadır. Her okulumuza maske, dezenfektan, koruyucu elbise, peçete, spiral maske gibi önemli ihtiyaçlar dağıtılmıştır. Okullarda sosyal mesafe alanları oluşturuldu."

"Pandemi okulu" belirlendi

Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 öğrencinin, belirlenen "pandemi okulu"nda sınava gireceğini aktaran Edip, şunları kaydetti:

"Bu okulumuzda İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmaktayız. Kovid-19 olan 3 öğrenci, bu okulda sınava girecek. Evi karantinada olan 10 öğrenci de kendi okullarının yedek salonlarında tek başlarına sınava girecek."

Kaynak: AA