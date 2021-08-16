Siirt'te Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 28 kişi yurda yerleştirildi
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Siirt'te Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 28 kişi yurda yerleştirildi

Siirt'te Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 28 kişi yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal eden 28 kişi yurda yerleştirildi.

Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal eden 28 kişi yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Kentin farklı noktalarında çalışma yapan ekipler, son bir haftada yapılan HES kodu sorgulamasında PCR test sonucu pozitif çıkan veya riskli görülen 28 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiğini belirledi.

Haklarında işlem yapılan kişiler, teslim edildikleri 112 Acil Servis ve filyasyon ekiplerince Valilik tarafından belirlenen öğrenci yurduna yerleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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