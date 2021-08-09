Siirt'te Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi yakalandı
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Siirt'te Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi yakalandı

Siirt'te Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 23 kişi yakalandı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Denetimlerde yapılan HES kodu sorgulamasında PCR test sonucu pozitif çıkan veya riskli görülerek karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 23 kişinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, haklarında adli ve idari işlem yapılan bu kişilerin 112 Acil Servis ve filyasyon ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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