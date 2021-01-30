Siirt'te Kovid-19'de yeni tedbirler alındı
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Siirt'te Kovid-19'de yeni tedbirler alındı

30.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:58
Siirt'te Kovid-19'de yeni tedbirler alındı

Siirt'te yeni tip koronaviüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Siirt'te yeni tip koronaviüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Kararda, örgün ve yaygın destekleme ve yetiştirme kursuna devam eden resmi ve özel öğretim kurumlarında 8, 12. sınıf ve mezun öğrencilerin takviye kursları veya özel öğretim kurslarına devam etmelerine, barınma ihtiyacı olan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılmasına karar verilen okul pansiyonlarında kalabilecekleri belirtildi.

Öğrencilerin okul ve kurum müdürlüklerince belirlenen kurs saatlerinde sokağa çıkabilecekleri, toplu taşıma ve hususi araçlarla eğitim kurumlarına ulaştırılması, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığının çalışma rehberinde belirtilen uyarıların aksatılmadan devam edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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