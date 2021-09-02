Siirt'te koronavirüsü yenen 108 yaşındaki kadın taburcu edildi

Siirt'te yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını tedavi sonucu yenmeyi başaran 108 yaşındaki kadın, taburcu edildi.

Siirt'te yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını tedavi sonucu yenmeyi başaran 108 yaşındaki kadın, taburcu edildi.

Koronavirüs şüphesiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 108 yaşındaki Fatım Özdemir, testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 10 gün boyunca hastanede tedavi gören Özdemir, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

"Hastaları artık şifayla taburcu edebiliyoruz ve bunu da aşıya borçluyuz"

Başhekim Prof. Dr. Selahattin Vural, ilerleyen yaşına rağmen hastanın taburcu edilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Hastanın kronik kalp rahatsızlığının da olduğunu belirten Vural, şöyle konuştu:

"Hastamız 2 doz Sinovac ve 1 doz da BioNTech aşısı yaptırmış. Hasta tüm yan etkileri göz önünde bulundurularak 10 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Görüyoruz ki artık bu hastalık aşısızların hastalığı, yaşı ne olursa olsun kardiyak problemi hastaları artık şifayla taburcu edebiliyoruz. Bunu da aşıya borçluyuz."

Özdemir, doktor ve personelin nezaretinde hastaneden uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz