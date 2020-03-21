Siirt'te koronavirüs denetimleri artırıldı Siirt'te koronavirüs (Kovit-19) salgınına yönelik gıda ve dezenfektan satan iş yerleri denetlendi.

Siirt'te koronavirüs (Kovit-19) salgınına yönelik gıda ve dezenfektan satan iş yerleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı denetim yapıldı.

Ekipler, maske, kolonya, dezenfektan ve gıda satan iş yerlerinde 65 ürün çeşidinde inceleme yaptı.

Denetimlerin devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların haksız fiyat artışı karşısında şikayetleri Ticaret İl Müdürlüğü'nün mobil uygulama hattına ihbar etmeleri bildirildi.

Kaynak: AA