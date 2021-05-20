Siirt'te korkutan yangın
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Siirt'te korkutan yangın

Siirt'te korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay kent merkezi Tillo Caddesinde bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsa Deniz'e ait olan evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Deniz'in itfaiye müdürlüğüne haber vermesiyle olay yerine ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te korkutan yangın
Siirt'te korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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